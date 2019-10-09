Вони дуже злякалися, – Кольченко про реакцію російських тюремників на його голодування

Оголосити голодування Олександр Кольченко вирішив тоді, коли почув про аналогічний вчинок Олега Сенцова. Таким чином він вирішив підтримати товариша, втім, таке рішення бранця дуже перелякало російських тюремників.

Свою заяву Кольченко передав оперативному співробітнику в колонії, але той дуже злякався і відмовився її приймати. Про це колишній бранець Кремля розповів в інтерв’ю проєкту "Крим. Реалії".

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Так, Кольченка провели до оперативного відділу і наказали віддати документ начальнику.

Я прийшов до кабінету, і вони усі оточили мене. Були дуже перелякані. Грали в "хороших і поганих поліцейських". "Погані поліцейські" погрожували обшуками в бараці ‒ мовляв, скажуть, що причиною регулярних обшуків є я. "Хороші" – пропонували подумати про своє здоров'я та майбутнє,

– зазначив Кольченко.

Колишній політв’язень додає перед тим, як прийняти рішення про голодування довго думав і хвилювався. Захисниця намагалася відмовити його від цього вчинку, проте марно.

Що відомо про голодування Кольченка?

Колишній бранець Кремля оголосив його, перебуваючи в російському ув’язненні 31 травня 2018 року. На 5 день голодування він потрапив до медчастини колонії через погіршення стану здоров’я. Тоді ж заявив, що голодування продовжить поки у нього стане сил.

7 червня 2018 року українець припинив голодування. Його стан значно погіршився, вага впала до 54 кілограмів, він дуже ослаб і почав втрачати свідомість.

Що відомо про ув’язнення Кольченка? Співробітники російського ФСБ затримали українця в окупованому Криму в 2014 році. Разом із Олегом Сенцовим його звинуватили у підготовці терактів та засудили до 10 років російської колонії суворого режиму (Сенцова засудили до 20-ти). Повернувся в Україну Кольченко 7 вересня, в рамках українсько-російського обміну полоненими.