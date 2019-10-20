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      Нам потрібно зруйнувати цю імперію, – Кольченко про ставлення до РФ

      796 Читать новость на русском
      Олександр Кольченко
      Олександр Кольченко / 24 канал

      Колишній політв'язень Олександр Кольченко вважає, що потрібно підтримувати людей, які продовжують боротьбу всередині Росії.

      Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время" та пояснив: "Якщо говорити про ставлення до Росії, то нам потрібно в першу чергу зруйнувати цю імперію".

      До слова: Вони дуже злякалися, – Кольченко про реакцію російських тюремників на його голодування

      За його словами, в Росії є більшість, яка радикально за Володимира Путіна, а є меншість, яка радикально проти нього.

      "На це накладається ще один парадоксальний фактор переважна більшість росіян аполітична", – зазначив Кольченко. 

      Кремль намагається нав’язати Україні мир на своїх умовах, використовуючи ту ж формулу Штайнмайєра. Нам же, думаю, потрібно надавати матеріальну допомогу тим, хто бореться проти режиму Путіна, 
      – наголосив колишній в'язень Кремля.

      Що відомо про Олександра Кольченка? Його затримали у Криму 10 травня 2014 року через нібито підготовку разом з Олегом Сенцовим терористичного акту. Його засудили до 10 років російської колонії суворого режиму. 

      7 вересня 2019 року Кольченко повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну полоненими.

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      сьогодні
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Заручники Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Формула Штайнмаєра
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