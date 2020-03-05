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      БЛОГ Ульяна Супрун
      Екс-министерка здравоохранения Украины

      Нам очень нужны такие лидеры: кем был Роман Шухевич

      -
      Роман Шухевич / ТСН

      Сегодня исполняется 70 лет со дня смерти главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

      5 березня 1950 року в результаті спецоперації совєцьких спецслужб було викрито останню схованку "Тараса Чупринки" під Львовом. Того дня він вистрілив собі у скроню, коли вже був поранений і розумів, що потрапить до рук совєтів. Багато легенд існує навколо місця поховання командира УПА і його смерті.

      До речі: На Прикарпатті знайшли унікальні документи УПА та шарж Шухевича: фото

      Діяльність в підпільній організації, боротьба, тюрма, концтабір, життя покладене служінню Україні, підпілля, створення армії та цілої підпільної держави – основні факти з життя Романа Шухевича. Саме завдяки йому український визвольно-революційний рух набув загальноукраїнського значення.

      Разом з цим Шухевич був дуже талановитою особистістю – він був гарним спортсменом, пластуном, музикантом, навчався в Музичному інституті імені Лисенка, виступав з концертами на різних сценах Львова, успішно займався бізнесом, був високоосвіченою людиною. Ці факти про Шухевича не надто загальновідомі, адже його образ "радикала", "колаборанта з нацистами" та "прислужника німців" десятиліттями підживлювала совєцька пропаганда (а тепер Росія).

      Шухевича найкраще характеризують спогади людей, які дуже добре його знали.

      "Керувала ним свідомість, що боротьба українського народу за свою волю, за державну незалежність і за соборність – є одна й неподільна. Однаково, який би це не був фронт, якої галузки народу і якого покоління, проти якого ворога і в якій політичній констеляції ця боротьба проходить, але якщо вона має одну, єдину мету – Самостійну Соборну Українську Державу, – то це є відтинок одноцілого змагання української нації за свої права, за волю і за правду. Роман Шухевич знав, що це змагання доведе до перемоги тоді, коли народ його вестиме безупинно й непохитно, коли на всіх фронтах, на всіх територіях і часових відтинках – боротьба буде вестися з найбільшою напругою", –  Степан Бандера

      "В дискусіях вислуховував усіх і не переривав, але свою думку уміло відстоював. Любив порядок, точність, і цього вимагав від підлеглих. В розмові із нами відчувалася ясність думки, тверда віра у визвольну справу, моральна чесність, рішучість в діях, правдивість в словах, що притаманне лідерам-провідникам. До всіх підлеглих звертався тільки на Ви. Не вивищувався. Ми не відчували присутності між нами такої великої людини. Провіднику притаманна була велика довіра до людей... Він твердив, що без довіри неможлива уся наша боротьба і люди відповідали йому тим же",  – Любомир Полюга

      Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах.
      Роман Шухевич

      Шухевич поклав своє життя на те, щоби зробити державу Україна можливою та вільною. Маємо бути гідними людей, які безкомпромісно і віддано боролися за незалежну країну, в якій ми можемо сьогодні жити.

      У сучасні часи нам дуже потрібні такі лідери, як Шухевич.

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      Автор: Ульяна Супрун
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации УПА История
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