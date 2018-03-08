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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Нам следует сделать более жесткими последствия за поездки политиков в Крым, – Уолкер

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Курт Уолкер
Курт Уолкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Уолкер считает, что пришло время подумать об усилении санкций за Крым.

Об этом он заявил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, сообщает "Укринформ".

"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки политиков, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", – заявил Уолкер.

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Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны ситуации с оккупированным Донбассом. Единственной разницей Уолкер назвал в отличие от Донбасса, на линии разграничения нет регулярных боевых действий с украинскими войсками.

Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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