Нам следует сделать более жесткими последствия за поездки политиков в Крым, – Уолкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Уолкер считает, что пришло время подумать об усилении санкций за Крым.

Об этом он заявил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, сообщает "Укринформ".

"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки политиков, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", – заявил Уолкер.

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Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны ситуации с оккупированным Донбассом. Единственной разницей Уолкер назвал в отличие от Донбасса, на линии разграничения нет регулярных боевых действий с украинскими войсками.