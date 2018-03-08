Нам слід зробити жорсткіші наслідки за поїздки політиків в Крим, – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що прийшов час подумати про посилення санкцій за Крим.

Про це він заявив під час виступу у варшавському філії The German Marshall Fund, повідомляє "Укрінформ".

"Важливо, що США, ЄС, Україна та інші країни не визнають російську анексію Криму. Я думаю, що прийшов час подумати про те, як ми можемо зробити нашу позицію жорсткішою, включаючи наслідки за поїздки політиків, торгівлю та бізнес-контакти з цією територією", – заявив Волкер.

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Він зазначив, що проблеми з Кримом ідентичні ситуації з окупованих Донбасом. Єдиною різницею Волкер назвав те, що на відміну від Донбасу, на лінії розмежування немає регулярних бойових дій з українськими військами.