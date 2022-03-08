Выходить Ярмыш призвала на центральные площади родных городов в 14 часов. И твердо заявить: "Мы не хотим этой войны, и с нашим мнением нужно считаться".

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Команда Навального снова зовет людей на массовые митинги против войны – уже 8 марта

8 марта. Праздник. Женский день... Это тот момент, когда мы должны твердо заявить, чего в этот день мы хотим на самом деле. Мы хотим, чтобы этой войны не было. Мы хотим, чтобы она немедленно прекратилась. И с нашим мнением нужно считаться,

– сказала в видеообращении Ярмыш.

Она убеждена, что "Путину плевать на любую человеческую жизнь – российскую или украинскую, его интересуют только деньги и власть".

И все люди на фронте для Путина – "безымянные, пушечное мясо, расходный материал, буквально – скот, который он гонит на убой, чтобы можно было дольше сидеть на мешке с деньгами".

Я хочу, чтобы вы поняли. Жизнь ваших родственников, ваших друзей и близких будет перемолота войной, но это ничто для Путина,

– объяснила оппозиционерка.

Напомним, поклонники Навального уже пытались выйти на массовые митинги в воскресенье, 6 марта.

И действительно, в 69 городах России проходили акции протеста.

В итоге – более 5 тысяч задержанных российскими силовиками.

За один день там раньше столько не задерживали никогда.