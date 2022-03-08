Виходити Ярмиш закликала на площі центральні рідних міст о 14 годині. І твердо заявити: "Ми не хочемо цієї війни, і з нашою думкою треба рахуватися".

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Команда Навального знову кличе людей на масові мітинги проти війни – вже 8 березня

8 березня. Свято. Жіночий день... Це та мить, коли ми маємо твердо заявити, чого цього дня ми хочемо насправді. Ми хочемо, щоб цієї війни не було. Ми хочемо, щоб вона негайно припинилася. І з нашою думкою треба рахуватися,

– сказала у відеозвернення Ярмиш.

Вона переконана, що "Путіну плювати на будь-яке людське життя – російське чи українське, його цікавлять тільки гроші та влада".

І всі люди на фронті для Путіна – "безіменні, гарматне м'ясо, витратний матеріал, буквально – худоба, яку він жене на забій, щоб можна було якнайдовше сидіти на мішку з грошима".

Я хочу, щоб ви усвідомили. Життя ваших родичів, ваших друзів та близьких буде перемелено війною, але це ніщо для Путіна,

– пояснила опозиціонерка.

Нагадаємо, прихильники Навального вже намагалися вийти на масові мітинги у неділю, 6 березня.

І дійсно, у 69 містах Росії відбувалися акції протесту.

У підсумку – понад 5 тисяч затриманих російськими силовиками.

За один день там раніше стільки не затримували ніколи.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!