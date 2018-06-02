Нанороботы смогли полностью очистить кровь от токсинов

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали нанороботов, которые могут очищать кровь от бактерий и токсинов.

Об этом пишет издание Naked Science.

Основу конструкции составляют золотые нановолокна, а ее внешнюю пленку – симбиоз элементов крови: тромбоцитов и эритроцитов. Это нужно для того, чтобы избежать биологического загрязнения, когда белки накапливаются на поверхности постороннего объекта. А, во-вторых, тромбоциты связывают бактерии золотистого стафилококка, а эритроциты собирали выделяемые ими токсины.

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Эти нанороботы меньше в 25 раз, чем человеческий волос, но они могут перемещаться со скоростью 35 микрометров в секунду. Движение происходит под воздействием ультразвука.

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Нанороботы очищают кровь от токсинов