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Нанороботы смогли полностью очистить кровь от токсинов

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Как нанороботы лечат людей
Как нанороботы лечат людей / tehnot.com

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали нанороботов, которые могут очищать кровь от бактерий и токсинов.

Об этом пишет издание Naked Science.

Основу конструкции составляют золотые нановолокна, а ее внешнюю пленку – симбиоз элементов крови: тромбоцитов и эритроцитов. Это нужно для того, чтобы избежать биологического загрязнения, когда белки накапливаются на поверхности постороннего объекта. А, во-вторых, тромбоциты связывают бактерии золотистого стафилококка, а эритроциты собирали выделяемые ими токсины.

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Эти нанороботы меньше в 25 раз, чем человеческий волос, но они могут перемещаться со скоростью 35 микрометров в секунду. Движение происходит под воздействием ультразвука.

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Нанороботы очищают кровь от токсинов

 

Теги: Техно Здоровье исследования Медицина робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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