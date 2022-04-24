Как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты бьют по позициям украинских военных по всей линии столкновения. Для этого используют минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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Оккупанты пытаются штурмовать некоторые населенные пункты

Известно также, что враги активизировали наступление. Они пытаются штурмовать населенные пункты на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях.

Что касается Северодонецкого направления, то через реку Красная враги кинули понтонную переправу.

На Авдеевском направлении они наращивают систему противовоздушной обороны.

Продолжают атаковать оккупанты и Мариуполь. Так, вражеские военные блокируют и открывают огонь по нашим подразделениям в районе "Азовстали". Используют военные также дальнюю авиацию, чтобы наносить авиаудары.

Российские захватчики также пытаются наладить логистику, чтобы обеспечивать войска. Для этого они используют железнодорожное сообщение.

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