Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти б'ють по позиціях українських військових по всій лінії зіткнення. Для цього вони використовують міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

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Окупанти намагаються штурмувати деякі населені пункти

Відомо також про те, що вороги активізували наступ. Вони намагаються брати штурмом населені пункти на Сєвєродонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках.

Що стосується Сєвєродонецького напрямку, то через річку Красна вороги перекинули понтонну переправу.

Натомість на Авдіївському напрямку вони загарбники нарощують систему протиповітряної оборони.

Продовжують атакувати окупанти і Маріуполь. Так, ворожі військові блокують та відкривають вогонь по наших підрозділах у районі "Азовсталі". Використовують російські військові також дальню авіацію, щоби завдавати авіаударів.

Російські загарбники також намагаються налагодити логістику, щоби забезпечувати війська. Для цього вони використовують залізничне сполучення.

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