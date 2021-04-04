В Вашингтоне 2 апреля 25-летний Ноа Грин пытался проехать через ворота к Капитолию. Известно, что у парня были психические расстройства.

Что известно о нападающем

По данным издания, следователи уделяют все больше внимания психическому здоровью мужчины. Они подозревают, что он был нездоров.

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Родные Грина рассказали полицейским, что у парня были странные мысли. За несколько недель до атаки он писал в социальных сетях, что правительство "пытается контролировать его разум". Также подозреваемый жаловался на болезни и потерю работы.

Поэтому правоохранители считают, что парень страдал от галлюцинаций, паранойи и суицидальных мыслей.

Детали инцидента под Капитолием

Грин пытался протаранить ворота здания. Впоследствии он вышел из автомобиля и ножом ранил 2 полицейских. Один из них погиб.

Правоохранители стреляли в нападающего. Парня задержали, однако тот не выжил.

Нападающий писал в соцсетях, что "отправляется в духовное путешествие".

Кроме того, в сети он активно освещал деятельность националистической религиозной организации "Нация ислама".

Известно, что Грин употреблял наркотики.

Ноа Грин протаранил ворота Капитолия: видео