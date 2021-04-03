Отправился в духовное путешествие: в США рассказали о погибшем нападавшем на Капитолий – фото
В пятницу, 2 апреля, автомобиль полицейских возле Капитолия в Вашингтоне протаранил 25-летний Ноа Грин. Накануне нападения мужчина заявил, что отправляется в "духовное путешествие".
Источник:CNN
В последние годы Грин жил в штате Индиана. Накануне в своих соцсетях мужчина написал, что уволился с работы и отправляется в "духовное путешествие".
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Кроме того, Грин активно освещал в своих аккаунтах деятельность националистической религиозной организации "Нация ислама".
Нападавший также жаловался, что страдает от последствий необдуманного употребления наркотиков.
По состоянию на 3 апреля страницы Грина удалили. Facebook объяснил это "политикой в отношении опасных лиц и организаций".
Нападавший пытался протаранить ворота Капитолия: главное
- 2 апреля Ноа Грин пытался протаранить ворота Капитолия.
- В процессе он протаранил КПП и наехал на офицеров.
- Впоследствии Грин вышел из машины и начал размахивать ножом.
- Нападавший ранил 2 правоохранителей – один из пострадавших впоследствии умер.
- Полицейские открыли огонь на поражение. Они смертельно ранили Грина.
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