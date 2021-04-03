В пятницу, 2 апреля, автомобиль полицейских возле Капитолия в Вашингтоне протаранил 25-летний Ноа Грин. Накануне нападения мужчина заявил, что отправляется в "духовное путешествие".

В последние годы Грин жил в штате Индиана. Накануне в своих соцсетях мужчина написал, что уволился с работы и отправляется в "духовное путешествие".

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Кроме того, Грин активно освещал в своих аккаунтах деятельность националистической религиозной организации "Нация ислама".

Нападавший также жаловался, что страдает от последствий необдуманного употребления наркотиков.

По состоянию на 3 апреля страницы Грина удалили. Facebook объяснил это "политикой в отношении опасных лиц и организаций".

Source familiar with the investigation says this is the suspect in the ramming attack at the Capitol today. pic.twitter.com/AhEMRL7L16 — Kris Van Cleave (@krisvancleave) April 2, 2021

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