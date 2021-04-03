Вирушив у духовну подорож: у США розповіли про загиблого нападника на Капітолій – фото
У п'ятницю, 2 квітня, автомобіль поліцейських біля Капітолія у Вашингтоні протаранив 25-річний Ноа Грін. Напередодні нападу чоловік заявив, що вирушає у "духовну подорож".
Джерело:CNN
В останні роки Грін жив у штаті Індіани. Напередодні у своїх соцмережах чоловік написав, що звільнився з роботи та вирушає у "духовну подорож".
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Окрім того, Грін активно висвітлював у своїх акаунтах діяльність націоналістичної релігійної організації "Нація ісламу".
Нападник також скаржився, що страждає від наслідків необдуманого вживання наркотиків.
Станом на 3 квітня сторінки Гріна виділили. Facebook пояснив це "політикою щодо небезпечних осіб та організацій".
Нападник намагався протаранити ворота Капітолію: головне
- 2 квітня Ноа Грін намагався протаранити ворота Капітолію.
- У процесі він протаранив КПП та наїхав на офіцерів.
- Згодом Грін вийшов з автівки та почав розмахувати ножем.
- Нападник поранив 2 правоохоронців – один з постраждалих згодом помер.
- Поліцейські відкрили вогонь на ураження. Вони смертельно поранили Гріна.
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