У п'ятницю, 2 квітня, автомобіль поліцейських біля Капітолія у Вашингтоні протаранив 25-річний Ноа Грін. Напередодні нападу чоловік заявив, що вирушає у "духовну подорож".

В останні роки Грін жив у штаті Індіани. Напередодні у своїх соцмережах чоловік написав, що звільнився з роботи та вирушає у "духовну подорож".

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Окрім того, Грін активно висвітлював у своїх акаунтах діяльність націоналістичної релігійної організації "Нація ісламу".

Нападник також скаржився, що страждає від наслідків необдуманого вживання наркотиків.

Станом на 3 квітня сторінки Гріна виділили. Facebook пояснив це "політикою щодо небезпечних осіб та організацій".

Source familiar with the investigation says this is the suspect in the ramming attack at the Capitol today. pic.twitter.com/AhEMRL7L16 — Kris Van Cleave (@krisvancleave) April 2, 2021

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