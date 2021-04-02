Невідомий на автомобілі 2 квітня в'їхав у загорожу Капітолію. В результаті дій нападника постраждали двоє поліцейських. За попередньою інформацією, один з них помер. Сам зловмисник, як повідомляють американські ЗМІ, теж загинув.

Як повідомили ЗМІ джерела у поліції, водій протаранив КПП, таким чином, наїхавши на офіцерів. Після цього чоловік вийшов з автівки. Він почав розмахувати ножем і поранив щонайменше одного поліцейського.

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Правоохоронці відкрили по нападнику вогонь

Поліція відкрила по зловмиснику вогонь. Чоловіка у критичному стані доправили до лікарні, проте він помер.

Відомо про щонайменше 2 постраждалих в результаті інциденту. NBC повідомляє, що одному з поранених правоохоронців не вдалось врятувати життя у лікарні.

Район навколо Капітолію поки що оточили, рух вулицями перекрито. На місце прибули фахівці ФБР.

Дивіться відео з місця події:

Around 3.5 dozen national guard troops marched to the barricade down the street from the scene.



They’re carrying shields and are fully armed. One officer told me they aren’t sure whether this remains an active shooter situation. pic.twitter.com/qpyin4NS1u — Julie Tsirkin (@JulieNBCNews) April 2, 2021