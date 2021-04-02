Попытка протаранить забор Капитолия: умер водитель автомобиля и полицейский
Неизвестный на автомобиле 2 апреля въехал в ограду Капитолия. В результате действий нападавшего пострадали двое полицейских. По предварительной информации, один из них умер. Сам злоумышленник, как сообщают американские СМИ, тоже погиб.
Источник:NBC
Как сообщили СМИ источники в полиции, водитель протаранил КПП, таким образом наехав на офицеров. После этого мужчина вышел из машины. Он начал размахивать ножом и ранил по меньшей мере одного полицейского.
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Правоохранители открыли по нападавшему огонь
Полиция открыла по злоумышленнику огонь. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, однако он умер.
Известно о по меньшей мере 2 пострадавших в результате инцидента. NBC сообщает, что одному из раненых правоохранителей не удалось спасти жизнь в больнице.
Район вокруг Капитолия пока оцепили, движение по улицам перекрыто. На место прибыли специалисты ФБР.
Смотрите видео с места происшествия:
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