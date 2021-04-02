Неизвестный на автомобиле 2 апреля въехал в ограду Капитолия. В результате действий нападавшего пострадали двое полицейских. По предварительной информации, один из них умер. Сам злоумышленник, как сообщают американские СМИ, тоже погиб.

Как сообщили СМИ источники в полиции, водитель протаранил КПП, таким образом наехав на офицеров. После этого мужчина вышел из машины. Он начал размахивать ножом и ранил по меньшей мере одного полицейского.

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Правоохранители открыли по нападавшему огонь

Полиция открыла по злоумышленнику огонь. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, однако он умер.

Известно о по меньшей мере 2 пострадавших в результате инцидента. NBC сообщает, что одному из раненых правоохранителей не удалось спасти жизнь в больнице.

Район вокруг Капитолия пока оцепили, движение по улицам перекрыто. На место прибыли специалисты ФБР.

Смотрите видео с места происшествия:

Around 3.5 dozen national guard troops marched to the barricade down the street from the scene.



They’re carrying shields and are fully armed. One officer told me they aren’t sure whether this remains an active shooter situation. pic.twitter.com/qpyin4NS1u — Julie Tsirkin (@JulieNBCNews) April 2, 2021