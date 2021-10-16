Пресс-служба СБУ сообщила о задержании 3 человек. В 2016 году они совершили в Запорожье серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили.

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На протяжении лет члены преступной группировки скрывались от следствия. Кроме того, они совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом.

Сейчас Нацполиция расследует эти преступления.

В СБУ отметили, что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Объект имеет особую систему защиты. Кроме того, там ведут круглосуточное видеонаблюдение.

Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, а также – ручные гранаты.

СБУ разоблачила схему на бронетанковом заводе

Пресс-служба СБУ сообщила, что контрразведка разоблачила коррупционную схему на Львовском бронетанковом заводе. Следствие сообщило, что чиновники военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза.

Ориентировочная сумма растраты государственных денег – 700 тысяч гривен.

Уголовное производство уже открыли.

В процессе расследования правоохранители провели ряд обысков. Кроме того, правоохранители изъяли документацию, которая подтверждала причастность к коррупционной схеме.

Сообщение СБУ:

СБУ задержала членов преступной группировки, которая совершила ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалась от правоохранителей.

Задержаны трое лиц, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

Все это время они скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции.

По полученным данным СБУ, только что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и видеонаблюдение.

Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Данная преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова совершить вооруженное сопротивление правоохранителям.