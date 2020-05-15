Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Нападавшим на Стерненко объявили о подозрении, – СМИ

- Читати новину українською
Нападавшим на Стерненко объявили о подозрении
Нападавшим на Стерненко объявили о подозрении / Фото 24 канала

На одесского активиста и экс-руководителя местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко в 2018 совершили три нападения, одно из которых закончилось смертельно. Сейчас двум мужчинам, причастным к покушениям, объявили подозрение.

Подозрение объявили Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее Стерненко вызвали в СБУ, активист заявляет, что ему вручат уведомление о подозрении

Важно отметить, что Кузнецов во время столкновения погиб от ранений. Стерненко, защищая себя и свою девушку, нанес нападающему ножевые ранения, которые стали смертельными.

Другой мужчина, которому объявили подозрение – Александр Исайкул, находится за границей. После смертельной схватки его задержали, однако вскоре отпустили. Воспользовавшись случаем, он сбежал из Украины.

Подчеркнем. Официальной информации от правоохранителей о вручении подозрения по этому делу пока нет.

Дело Стерненко: коротко

  • На жизнь Стерненко посягали трижды и все в течение одного года: февраля – мая 2018 года. Выйти на организаторов нападения и заказчиков следствию пока не удалось.
  • Во время третьего нападения Стерненко сумел отбиться от нападавших. Во время драки он ранил одного из нападавших ножом, и в результате полученных травм тот скончался.
  • После нападений Стерненко просил предоставить ему охрану, но ему в этом отказали.
  • Наоборот, заходила речь не про безопасность Стерненко, а про объявление ему подозрения. За это выступали бывшие регионалы, больше всего – Андрей Портнов.
  • Об объявлении подозрения самому Стерненко предметная речь зашла после назначения Венедиктовой генпрокурором, несмотря на то, что дело расследовала не прокуратура.
  • Подозрение могут вручить по статьям "Убийство" или "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны".
  • На защиту Стерненко стало немало активистов, в городах прошли массовые акции. Протестующие неоднократно приходили под стены офиса Президента и дома Ирины Венедиктовой.
  • 14 мая Стерненко получил вызов в СБУ, куда должен явиться 18 мая. Именно на этот день в Киеве запланирована масштабная акция в поддержку Стерненко. Активисты в соцсетях призывают прекратить преследования Стерненко и наказать заказчиков нападений.
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Сергей Стерненко
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Битва за Приватбанк не закончена: чего ждать от Коломойского?
сегодня , 12:10 Битва за Приватбанк не закончена: чего ждать от Коломойского?
Віталій Портников
Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме
сегодня , 10:19 Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме
Олександр Бевза
Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать
сегодня , 12:30 Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать