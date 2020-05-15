Нападавшим на Стерненко объявили о подозрении, – СМИ

На одесского активиста и экс-руководителя местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко в 2018 совершили три нападения, одно из которых закончилось смертельно. Сейчас двум мужчинам, причастным к покушениям, объявили подозрение.

Подозрение объявили Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее Стерненко вызвали в СБУ, активист заявляет, что ему вручат уведомление о подозрении

Важно отметить, что Кузнецов во время столкновения погиб от ранений. Стерненко, защищая себя и свою девушку, нанес нападающему ножевые ранения, которые стали смертельными.

Другой мужчина, которому объявили подозрение – Александр Исайкул, находится за границей. После смертельной схватки его задержали, однако вскоре отпустили. Воспользовавшись случаем, он сбежал из Украины.

Подчеркнем. Официальной информации от правоохранителей о вручении подозрения по этому делу пока нет.

Дело Стерненко: коротко