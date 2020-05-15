Нападавшим на Стерненко объявили о подозрении, – СМИ
На одесского активиста и экс-руководителя местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко в 2018 совершили три нападения, одно из которых закончилось смертельно. Сейчас двум мужчинам, причастным к покушениям, объявили подозрение.
Подозрение объявили Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее Стерненко вызвали в СБУ, активист заявляет, что ему вручат уведомление о подозрении
Важно отметить, что Кузнецов во время столкновения погиб от ранений. Стерненко, защищая себя и свою девушку, нанес нападающему ножевые ранения, которые стали смертельными.
Другой мужчина, которому объявили подозрение – Александр Исайкул, находится за границей. После смертельной схватки его задержали, однако вскоре отпустили. Воспользовавшись случаем, он сбежал из Украины.
Подчеркнем. Официальной информации от правоохранителей о вручении подозрения по этому делу пока нет.
Дело Стерненко: коротко
- На жизнь Стерненко посягали трижды и все в течение одного года: февраля – мая 2018 года. Выйти на организаторов нападения и заказчиков следствию пока не удалось.
- Во время третьего нападения Стерненко сумел отбиться от нападавших. Во время драки он ранил одного из нападавших ножом, и в результате полученных травм тот скончался.
- После нападений Стерненко просил предоставить ему охрану, но ему в этом отказали.
- Наоборот, заходила речь не про безопасность Стерненко, а про объявление ему подозрения. За это выступали бывшие регионалы, больше всего – Андрей Портнов.
- Об объявлении подозрения самому Стерненко предметная речь зашла после назначения Венедиктовой генпрокурором, несмотря на то, что дело расследовала не прокуратура.
- Подозрение могут вручить по статьям "Убийство" или "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны".
- На защиту Стерненко стало немало активистов, в городах прошли массовые акции. Протестующие неоднократно приходили под стены офиса Президента и дома Ирины Венедиктовой.
- 14 мая Стерненко получил вызов в СБУ, куда должен явиться 18 мая. Именно на этот день в Киеве запланирована масштабная акция в поддержку Стерненко. Активисты в соцсетях призывают прекратить преследования Стерненко и наказать заказчиков нападений.
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