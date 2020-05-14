Стерненко вызвали в СБУ, активист заявляет, что ему вручат уведомление о подозрении

Активист Сергей Стерненко получил вызов в Службу безопасности Украины. Он убеждает, что в СБУ ему вручат подозрение, о котором неоднократно говорили генпрокурор Ирина Венедиктова и глава МВД Арсен Аваков.

Информацию о получении вызова в СБУ Стерненко опубликовал на своей странице в фейсбук. В главное следственное управление СБУ он должен прийти в понедельник, 18 мая, в 9:00.

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"Официально в вызове указано, что это в деле 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно, следователь не указывает. Видимо, в тех, которые Аваков согласовывал с Венедиктовой", – убеждает активист.

Сам Стерненко заявил, что придет в СБУ.

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