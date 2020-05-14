Стерненко вызвали в СБУ, активист заявляет, что ему вручат уведомление о подозрении
Активист Сергей Стерненко получил вызов в Службу безопасности Украины. Он убеждает, что в СБУ ему вручат подозрение, о котором неоднократно говорили генпрокурор Ирина Венедиктова и глава МВД Арсен Аваков.
Информацию о получении вызова в СБУ Стерненко опубликовал на своей странице в фейсбук. В главное следственное управление СБУ он должен прийти в понедельник, 18 мая, в 9:00.
К слову Ко мне обращались люди и просили повлиять на это расследование, – Рябошапка о деле Стерненко
"Официально в вызове указано, что это в деле 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно, следователь не указывает. Видимо, в тех, которые Аваков согласовывал с Венедиктовой", – убеждает активист.
Сам Стерненко заявил, что придет в СБУ.
Что известно о нападениях на Стерненко
- Сергей Стерненко – одесский активист. Пока он жил в Одессе, у него был конфликт с представителями местной власти, среди них мэр Одессы Труханов и руководство одесской полиции.
- Впоследствии на него трижды устраивали нападения. Все это произошло в течение февраля – мая 2018 года. Организаторов нападения так и не установили.
- После нападений Стерненко просил предоставить ему охрану, но в правоохранительных органах ему отказали.
- Во время третьего нападения Стерненко сумел отбиться от нападавших. А после этого догнал одного из них. Во время драки он ножом ранил нападавшего. В результате полученных травм тот умер.
- После назначения Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором, она заявила о том, что Стерненко объявят подозрение. Несмотря на то, что дело расследовала не прокуратура, подозрение может быть вручено за 115 или 118 статьей Уголовного кодекса Украины – "Убийство" или "Умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны".
- В защиту Стерненко стало немало активистов. В городах прошли акции поддержки. Акции протеста же состоялись под стенами офиса Президента и квартиры Ирины Венедиктовой.