Активіст Сергій Стерненко отримав виклик до Служби безпеки України. Він переконує, що в СБУ йому вручать підозру, про яку неодноразово говорили генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник МВС Арсен Аваков.

Інформацію про отримання виклик в СБУ Стерненко опублікував на своїй сторінці в фейсбук. В головне слідче управління СБУ він має прийти в понеділок, 18 травня, о 9:00.

До слова До мене зверталися люди і просили вплинути на це розслідування, – Рябошапка про справу Стерненка

"Офіційно у виклику зазначено, що це у справі 1215 (проти мене) та для участі у слідчих і процесуальних діях. В яких саме слідчий не вказує. Мабуть, у тих, які Аваков узгоджував з Венедіктовою", – переконує активіст.

Сам Стерненко заявив, що прийду в СБУ.

Що відомо про напади на Стерненка

Сергій Стерненко – одеський активіст. Поки він мешкав в Одесі, в нього був конфлікт з представниками місцевої влади, серед них мер Одеси Труханов та керівництво одеської поліції.

Згодом на нього тричі влаштовували напади. Все це відбулося протягом лютого – травня 2018 року. Організаторів нападу так і не встановили.

Після нападів Стерненко просив надати йому охорону, але в правоохоронних органах йому відмовили.

Під час третього нападу Стерненко зумів відбитися від нападників. А після цього догнав одного з них. Під час бійки він ножем поранив нападника. Внаслідок отриманих травм той помер.

Після призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою, вона заявила про те, що Стерненку оголосять підозру. Попри те, що справу розслідувала не прокуратура. підозра може бути вручена за 115 чи 118 статтею Кримінального кодексу України – "Вбивство" чи "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони".