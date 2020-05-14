Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Стерненка викликали в СБУ, активіст заявляє, що йому вручать повідомлення про підозру

- Читать новость на русском
Сергія Стерненка викликали в СБУ
Сергія Стерненка викликали в СБУ / facebook.com/sternenko

Активіст Сергій Стерненко отримав виклик до Служби безпеки України. Він переконує, що в СБУ йому вручать підозру, про яку неодноразово говорили генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник МВС Арсен Аваков.

Інформацію про отримання виклик в СБУ Стерненко опублікував на своїй сторінці в фейсбук. В головне слідче управління СБУ він має прийти в понеділок, 18 травня, о 9:00.

До слова До мене зверталися люди і просили вплинути на це розслідування, – Рябошапка про справу Стерненка

"Офіційно у виклику зазначено, що це у справі 1215 (проти мене) та для участі у слідчих і процесуальних діях. В яких саме слідчий не вказує. Мабуть, у тих, які Аваков узгоджував з Венедіктовою", – переконує активіст.

Сам Стерненко заявив, що прийду в СБУ.

Що відомо про напади на Стерненка

  • Сергій Стерненко – одеський активіст. Поки він мешкав в Одесі, в нього був конфлікт з представниками місцевої влади, серед них мер Одеси Труханов та керівництво одеської поліції.
  • Згодом на нього тричі влаштовували напади. Все це відбулося протягом лютого – травня 2018 року. Організаторів нападу так і не встановили.
  • Після нападів Стерненко просив надати йому охорону, але в правоохоронних органах йому відмовили.
  • Під час третього нападу Стерненко зумів відбитися від нападників. А після цього догнав одного з них. Під час бійки він ножем поранив нападника. Внаслідок отриманих травм той помер.
  • Після призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою, вона заявила про те, що Стерненку оголосять підозру. Попри те, що справу розслідувала не прокуратура. підозра може бути вручена за 115 чи 118 статтею Кримінального кодексу України – "Вбивство" чи "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони".
  • На захист Стерненка стало чимало активістів. У містах пройшли акції підтримки. Акції протесту ж відбулися під стінами Офісу Президента та помешкання Ірини Венедіктової.

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини політики СБУ Сергій Стерненко
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Безкоштовний проїзд та довші поїзди: як у світі "перезапускають" громадський транспорт
сьогодні , 19:29 Безкоштовний проїзд та довші поїзди: як у світі "перезапускають" громадський транспорт
Світлана Попова
Чому не треба дивитися інтерв'ю Гордона з Поклонською?
сьогодні , 19:00 Чому не треба дивитися інтерв'ю Гордона з Поклонською?
Зоя Казанжи
Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна
сьогодні , 11:41 Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна