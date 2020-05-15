Підозра нападникам Стерненка: що про це каже сам активіст

На одеського активіста і екскерівника місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка у 2018 здійснили три напади, один з яких закінчився смертельно. Як стверджують у ЗМІ, нині двом чоловікам, причетним до замахів, оголосили підозру. Сам Стерненко вважає це окозамилюванням перед його власним арештом.

Підозру оголосили Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Раніше Стерненка викликали в СБУ, активіст заявляє, що йому вручать повідомлення про підозру

Важливо зазначити, що Кузнєцов під час сутички загинув. Стерненко, обороняючи себе і свою дівчину, завдав нападнику ножових поранень, які стали смертельними.

Інший чоловік, якому оголосили підозру – Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном. Після смертельної сутички його затримали, однак невдовзі відпустили. Скориставшись нагодою, він втік з України.

Підкреслимо. Офіційної інформації від правоохоронців щодо вручення підозри у цій справі наразі немає.

Що каже Стерненко

У своєму телеграм-каналі Сергій Стерненко вже відреагував на інформацію щодо ймовірного оголошення підозр. Зазначає, що жодної інформації про справу не отримував, тому не може її ні спростувати, ні підтвердити.

Щодо оцінки ймовірної підозри, то Стерненко вважає її дивною. По-перше, за словами активіста, Ісайкул не перебуває у розшуку, хоч втік з України. І по-друге, підозру Кузнєцову треба було виділити в окрему справу та закрити у зв'язку з тим, що він помер. Кримінально-процесуальний кодекс, пише Стерненко, визначає, що провадження не закривають, тільки якщо померлого треба реабілітувати.

Зрештою, підкреслює активіст, якщо підозри і є, то це лише підготовка настроїв громадськості перед арештом самого Стерненка.



На мою думку, якщо дійсно про підозри і повідомили комусь, то не для того аби притягти винних до відповідальності. Це робиться лише для того щоб знизити градус невдоволення напередодні спроби мене ув'язнити, яка буде вже в понеділок,

– написав Стерненко.

Справа Стерненка: коротко