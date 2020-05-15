Підозра нападникам Стерненка: що про це каже сам активіст
На одеського активіста і екскерівника місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка у 2018 здійснили три напади, один з яких закінчився смертельно. Як стверджують у ЗМІ, нині двом чоловікам, причетним до замахів, оголосили підозру. Сам Стерненко вважає це окозамилюванням перед його власним арештом.
Підозру оголосили Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Раніше Стерненка викликали в СБУ, активіст заявляє, що йому вручать повідомлення про підозру
Важливо зазначити, що Кузнєцов під час сутички загинув. Стерненко, обороняючи себе і свою дівчину, завдав нападнику ножових поранень, які стали смертельними.
Інший чоловік, якому оголосили підозру – Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном. Після смертельної сутички його затримали, однак невдовзі відпустили. Скориставшись нагодою, він втік з України.
Підкреслимо. Офіційної інформації від правоохоронців щодо вручення підозри у цій справі наразі немає.
Що каже Стерненко
У своєму телеграм-каналі Сергій Стерненко вже відреагував на інформацію щодо ймовірного оголошення підозр. Зазначає, що жодної інформації про справу не отримував, тому не може її ні спростувати, ні підтвердити.
Щодо оцінки ймовірної підозри, то Стерненко вважає її дивною. По-перше, за словами активіста, Ісайкул не перебуває у розшуку, хоч втік з України. І по-друге, підозру Кузнєцову треба було виділити в окрему справу та закрити у зв'язку з тим, що він помер. Кримінально-процесуальний кодекс, пише Стерненко, визначає, що провадження не закривають, тільки якщо померлого треба реабілітувати.
Зрештою, підкреслює активіст, якщо підозри і є, то це лише підготовка настроїв громадськості перед арештом самого Стерненка.
На мою думку, якщо дійсно про підозри і повідомили комусь, то не для того аби притягти винних до відповідальності. Це робиться лише для того щоб знизити градус невдоволення напередодні спроби мене ув'язнити, яка буде вже в понеділок,
– написав Стерненко.
Справа Стерненка: коротко
- На життя Стерненка посягали тричі і все протягом одного року: лютого – травня 2018 року. Вийти на організаторів нападу та замовників слідству наразі не вдалося.
- Під час третього нападу Стерненко зумів відбитися від нападників. Під час бійки він поранив одного з нападників ножем, і внаслідок отриманих травм той помер.
- Після нападів Стерненко просив надати йому охорону, але йому у цьому відмовили.
- Навпаки, заходила мова не про убезпечення Стерненка, а про оголошення йому підозри. За це виступали колишні регіонали, найбільше – Андрій Портнов.
- Про оголошення підозри самому Стерненку предметна мова зайшла після призначення Венедіктової генпрокуроркою, попри те, що справу розслідувала не прокуратура.
- Підозра можуть вручити за статтями "Вбивство" чи "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони".
- На захист Стерненка стало чимало активістів, у містах пройшли масові акції. Протестувальники неодноразово приходили під стіни Офісу Президента та помешкання Ірини Венедіктової.
- 14 травня Стерненко отримав виклик до СБУ, куди має з'явитися 18 травня. Саме на цей день у Києві запланована масштабна акція на підтримку Стерненка. Активісти у соцмережах закликають припинити переслідування Стерненка та натомість покарати замовників нападів.