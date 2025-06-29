Сама женщина не видела, что ее укусило, но предоставила фото ранений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Молодая акула могла укусить женщину на пляже вблизи Нью-Йорка

Инцидент произошел в среду, когда пострадавшая находилась в воде по пояс. Она получила незначительные порезы на левой ноге и ступне. Медики отметили, что ее жизни ничего не угрожает.

Женщина не видела, какое именно морское существо ее укусило. Дроны, задействованные для мониторинга побережья, не зафиксировали опасной фауны. Эксперты, изучив фото укусов и обстоятельства нападения, пришли к выводу, что женщину, вероятно, укусила молодая песчаная тигровая акула.

Сразу после инцидента власти закрыли пляж для купания, чтобы провести дополнительную проверку. Только на следующее утро, после тщательного обследования дронами и патрулирования спасателей, купальный сезон было разрешено продолжить.