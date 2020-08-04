Одесса снова "засветилась" с нападением на гражданского активиста. На этот раз от рук нападавших едва не пострадал Анатолий Коломиец. Это – руководитель одесского отделения общественной организации "Международная антикоррупционная ассамблея" и экс-депутат Килийского райсовета.

Инцидент произошел около 22 часов вечера 3 августа на автостоянке в одесском переулке Высокий. О происшествии информируют в пресс-службе Нацполиции. Ранее В Одесской области обстреляли автомобиль известного активиста Демьяна Ганула: видео Как происходило нападение: Двое неизвестных бросили в сторону Коломийца 2 гранаты, когда тот садился в машину.

Чудом в результате взрыва 36-летний активист не пострадал.

Впрочем, повреждения получил его автомобиль Audi.

Правоохранители во время детального осмотра места происшествия обнаружили две воронки, которые образовались в результате взрывов гранат РГД-5.

Полицейские изъяли их фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала. Для проведения дальнейших исследований изъятое направили на экспертизу.

Полиция продолжает осматривать место преступления

На месте ищут обломки от гранат Сейчас событие квалифицируют как покушение на убийство. Проводится расследование всех обстоятельств происшествия и установления лиц нападавших.

Найденный на месте фрагмент гранаты

Фрагмент гранаты Нападение связывают с деятельностью мужчины Товарищи активиста связывают нападение с деятельностью Коломийца. Мол, несколько недель назад в Киеве он проводил пресс-конференцию в Киеве относительно рейдерства земель в Одесской области. До этого В Одессе напали на активиста Владимира Савченко: он борется с незаконной застройкой побережья Также они информируют, что после того, как прозвучали взрывы, активист выпрыгнул из машины и начал стрелять в своих нападавших из травматического оружия. Впрочем, они скрылись с места преступления.