В москве достаточно долго втягивали Лукашенко в субъектное столкновение с Киевом. Хоть чучелом, хоть тушкой... Но тот неплохо овладел ролью шута. И – каждый раз отделывался. В конце концов, у Кремля лопнуло терпение и "усатого" вместе со всей белорусью отправили на "трансплантацию". Чтобы принудительно интегрировать отрезанные у них "органы" во внутреннюю систему войны с Украиной.

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путин уже не требует от беларуси военной субъектности

Он максимально использует геополитические и милитарные ресурсы. Речь идет о территории, инфраструктуре, секторе безопасности и обороне. С 24 февраля территорию беларуси задействовали как плацдарм против Украины и запустили оттуда около 700 ракет.

По оценкам экспертов, тысячи белорусских наемников растворились в российских вооруженных рядах. кремль привлек сотни единиц белорусской военной техники, а также цельные инфраструктурные комплексы: аэродромы, ремонтные заводы и полигоны.

беларусь максимально задействована в войне против Украины. Но не как формально суверенное государство, а – ресурсный амбар. Эту модель подчинения в Кремле выбрали не только из-за показательной шероховатости лукашенко.

Там понимают разницу меж белорусами и московитами. Следовательно – просчитывают сопутствующие риски. Белорусский этнос, хотя и изуродован лукашенко, но – европейский по природе. Он – отличный от одичавшего азиатского побега, из которого проклюнулся московитский гибрид.

В Беларуси, несмотря на бешеную пропаганду, довольно сложно распространяются нарративы рф. По данным опроса Chatham House, 85% белорусов считают неприемлемым участие своей страны в войне против Украины. Против – даже подавляющее большинство поклонников лукашенко, которых насчитывают до четверти населения. Поддерживают войну только 3% опрошенных. Около половины белорусов признают, что их симпатии на стороне Украины.

Учитывая нехватку лояльности в кремле для общения с минском, выбрали формат принудительной "трансплантации" органов, с последующим приживлением на другом организме. При этом состояние боеготовности "донора" москву не интересует. Проинформированный источник сообщает, что там настроены на сплошную демилитаризацию партнера.

Массово вывозят вооружение и военную технику В частности, артиллерийские и ракетные боеприпасы, а также РСЗО "Град". Ранее рф уже осуществила экс-проприацию белорусских танков. Сначала считалось, что московиты получили от минска бронетехнику из баз хранения. Впрочем, Defence-ua утверждает, что эту непригодную для использования технику могли передать вооруженным силам беларуси. А ее рабочие боевые машины – отправили в рф.

По оценкам издания, к началу войны вооруженными силами Беларуси находилось более 500 танков Т-72, из которых около 20 – российская модернизация Т-72Б3. Значительную часть модернизировали до уровня Т-72Б "Витязь" путем установки прицелов "Сосна-У", обновлением командирского прицела, интеграции цифровых систем радиосвязи и спутниковой навигации.

В белорусских закрытых пабликах появилась информация о тренировках на территории рб российских пилотов на штурмовиках Су-25. Нельзя исключать, что в скором времени в рф передадут по крайней мере одну такую эскадрилью (12 самолетов) для войны против Украины.

Проинформированные источники сообщают о недовольстве и пассивном сопротивлении белорусских военных, а также о конфликтах между старшим офицерским составом рб и рф в ходе непрерывных учений и маневров вблизи границы с Украиной.

Они вызваны разным отношением к агрессии кремля, в частности нежелание белорусов предоставлять московитам воздушное пространство для ракетно-авиационного поражения Украины. Эти общественные настроения определяют нехватку личного состава вооруженных сил беларуси. Это подтверждает недавнее увольнение заместителя начальника генштаба рб Шкиренко, который накануне докладывал о невозможности мобилизации.

Из упомянутых факторов вытекают стратегические риски в отношениях москвы и минска, главный из которых – критическая нехватка доверия. Военные элиты обеих стран разрываются мировоззренческими противоречиями. А белорусское общество, хотя пока сохраняет лояльность к рф, но отвергает ее захватнические нарративы в отношении Украины. Учитывая это, военный потенциал Беларуси ломается кремлем, без учета реальных оборонных потребностей.

В таких условиях вероятность нападения на Украину со стороны вооруженных сил рб крайне низка. Так же – как и нападение оттуда собственно российских войск, которых там маловато для удара.

Вместо этого следует ожидать провокаций, которые должны вызвать поражение Украиной объектов на территории беларуси. По мнению россии, это изменит отношение беларуси к Украине. С этой же целью нагнетается ситуация вокруг вероятного поражения Польшей белорусского приграничья. Кроме того, любое обострение на белорусской границе заставляет Киев оттаскивать туда дополнительные силы.

Впрочем, при определенных условиях это обострение станет роковым для рф. Никто не рискнет гарантировать, что ожидаемое контрнаступление ВСУ ограничится востоком и югом Украины. Если ситуация потребует от Киева жестких действий на севере, то и беларусь станет полем украинско-российской войны. И тогда, не исключено, белорусы, учитывая тотальную ненависть к лукашенко, воспользуются присутствием ВСУ, чтобы свалить режим «усатого» и покинуть путинский концлагерь. Такой ход событий станет для путина роковым.