Детали встречи обнародовал ведущий T&G и известный политический комментатор Том Ньютон Данн.

Важно Путин может стереть украинский суверенитет дипломатией после заявлений Байдена, – СМИ

Разговор Джонсона и Путина состоялся вечером 13 декабря. Премьер Великобритании выразил "глубокую обеспокоенность по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной" и предупредил его, "что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия".

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