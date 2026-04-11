24 Канал Новости мира На дом гендиректора OpenAI Сэма Альтмана напали с коктейлем Молотова
11 апреля, 12:15
3

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Неизвестный бросил коктейль Молотова в дом Сэма Альтмана, гендиректора OpenAI, и убежал, но никто не пострадал.
  • 20-летнего подозреваемого задержали после угроз поджога здания в районе, где расположен офис OpenAI.

Неизвестный мужчина 10 апреля якобы бросил коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Подозреваемого задержали в Сан-Франциско.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Что известно о нападении на дом CEO OpenAI?

Инцидент произошел около 04:12 в районе Норт-Бич. Там неизвестный бросил коктейль Молотова в жилой дом и скрылся с места происшествия. В результате нападения никто не пострадал, однако загорелись ворота, написали в полиции.

Примерно через час полицейские получили еще одно сообщение. Неизвестный угрожал поджечь другое здание в районе Мишн-Бей, где расположен главный офис OpenAI. После этого 20-летнего подозреваемого задержали.

Отмечается, что компания способствует расследованию преступлений правоохранителями.

Издание напомнило, что инцидент произошел после того, как OpenAI раскритиковали в попытках заключить сделку с правительством США. Речь идет об использовании технологий в секретных военных целях.

Сэм Альтман подтвердил нападение в своем блоге и призвал уменьшить напряжение

"На следует попытаться уменьшить количество взрывов в меньшем количестве домов, как в прямом, так и в переносном смысле", – написал он.

Последние похожие нападения в мире

  • Злоумышленник на машине врезался в еврейскую школу в штате Мичиган. Далее он начал стрельбу, поэтому охрана открыла огонь в ответ. Нападающий погиб, а дети не пострадали.

  • На одной из детских площадок Киева неизвестный дважды ударил ножом 23-летнего мужчину. От полученных травм он погиб на месте. Нападавший после убийства сбежал, но впоследствии его задержали правоохранители.

  • В Польше подозревают в мошенничестве 19-летнюю украинку. Через инвестиционную схему девушка получала наличные от 76-летнего мужчины. В результате этого он потерял один миллион злотых.