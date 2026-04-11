На дом гендиректора OpenAI Сэма Альтмана напали с коктейлем Молотова

Неизвестный мужчина 10 апреля якобы бросил коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Подозреваемого задержали в Сан-Франциско.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Смотрите также В Польше задержали 19-летнюю украинку: она "выманила" у польского пенсионера миллион злотых

Что известно о нападении на дом CEO OpenAI?

Инцидент произошел около 04:12 в районе Норт-Бич. Там неизвестный бросил коктейль Молотова в жилой дом и скрылся с места происшествия. В результате нападения никто не пострадал, однако загорелись ворота, написали в полиции.

Примерно через час полицейские получили еще одно сообщение. Неизвестный угрожал поджечь другое здание в районе Мишн-Бей, где расположен главный офис OpenAI. После этого 20-летнего подозреваемого задержали.

Отмечается, что компания способствует расследованию преступлений правоохранителями.

Издание напомнило, что инцидент произошел после того, как OpenAI раскритиковали в попытках заключить сделку с правительством США. Речь идет об использовании технологий в секретных военных целях.

Сэм Альтман подтвердил нападение в своем блоге и призвал уменьшить напряжение

"На следует попытаться уменьшить количество взрывов в меньшем количестве домов, как в прямом, так и в переносном смысле", – написал он.

Последние похожие нападения в мире