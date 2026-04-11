На дом гендиректора OpenAI Сэма Альтмана напали с коктейлем Молотова
- Неизвестный бросил коктейль Молотова в дом Сэма Альтмана, гендиректора OpenAI, и убежал, но никто не пострадал.
- 20-летнего подозреваемого задержали после угроз поджога здания в районе, где расположен офис OpenAI.
Неизвестный мужчина 10 апреля якобы бросил коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Подозреваемого задержали в Сан-Франциско.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Смотрите также В Польше задержали 19-летнюю украинку: она "выманила" у польского пенсионера миллион злотых
Что известно о нападении на дом CEO OpenAI?
Инцидент произошел около 04:12 в районе Норт-Бич. Там неизвестный бросил коктейль Молотова в жилой дом и скрылся с места происшествия. В результате нападения никто не пострадал, однако загорелись ворота, написали в полиции.
Примерно через час полицейские получили еще одно сообщение. Неизвестный угрожал поджечь другое здание в районе Мишн-Бей, где расположен главный офис OpenAI. После этого 20-летнего подозреваемого задержали.
Отмечается, что компания способствует расследованию преступлений правоохранителями.
Издание напомнило, что инцидент произошел после того, как OpenAI раскритиковали в попытках заключить сделку с правительством США. Речь идет об использовании технологий в секретных военных целях.
Сэм Альтман подтвердил нападение в своем блоге и призвал уменьшить напряжение
"На следует попытаться уменьшить количество взрывов в меньшем количестве домов, как в прямом, так и в переносном смысле", – написал он.
Последние похожие нападения в мире
Злоумышленник на машине врезался в еврейскую школу в штате Мичиган. Далее он начал стрельбу, поэтому охрана открыла огонь в ответ. Нападающий погиб, а дети не пострадали.
На одной из детских площадок Киева неизвестный дважды ударил ножом 23-летнего мужчину. От полученных травм он погиб на месте. Нападавший после убийства сбежал, но впоследствии его задержали правоохранители.
В Польше подозревают в мошенничестве 19-летнюю украинку. Через инвестиционную схему девушка получала наличные от 76-летнего мужчины. В результате этого он потерял один миллион злотых.