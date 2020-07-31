Нападение на инкассаторов в Берлине: много пострадавших – фото, видео
Неизвестные 31 июля совершили попытку ограбления инкассаторской машины в немецкой столице. Это произошло вблизи станции метро Германплац в Берлине. Известно об 11 пострадавших.
Информацию подтвердили в полиции Берлина, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Смотрите также В Берлине автомобиль въехал в толпу: пострадали по меньшей мере пять человек – фото
Что известно об ограблении
- Инкассаторский автомобиль банка остался возле универмага. Преступникам удалось забрать деньги оттуда, как выяснили журналисты.
- Во время нападения четверо грабителей распылили слезоточивый газ. По данным спасателей, в результате пострадали 11 человек.
- Сейчас на месте проводится спецоперация. Станция метро закрыта.
- Поезда курсируют без остановок, сообщили в берлинском метрополитене.
Смотрите место инцидента на карте Берлина: