Утром 26 июля в Берлине легковой автомобиль Mercedes на большой скорости съехал с дороги и врезался в толпу людей. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

В Берлине автомобиль въехал в толпу: много пострадавших

Инцидент произошел примерно в 7 утра 26 июля в берлинском Гарденбергплаце, возле железнодорожного вокзала, сообщает AP.

Читайте также Самолет протаранил жилой дом в Германии: есть погибшие – фото, видео

Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в людей,

– говорится в сообщении.

В результате трагического инцидента пострадали по меньшей мере пять человек. Вместе с тем немецкая газета Bild сообщила о семи пострадавших, трое из которых получили серьезные травмы.

Вероятные причины инцидента

Место аварии оцепили полицейские, работают спасатели. Водителя автомобиля задержали.

Сейчас выясняют причины инцидента. Однако версию террористического акта не рассматривают. По предварительной информации, полиция считает это несчастным случаем из-за превышения скорости.

Обратите внимание Вечеринка во Франкфурте закончилась массовой дракой: пятеро пострадавших и 39 задержанных

В Берлине автомобиль въехал в толпу: пострадали по меньшей мере пять человек​ / Твиттер Berliner Feuerwehr

Автомобіль въехал в людей в Берлине: смотрите карту