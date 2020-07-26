У Берліні автомобіль в'їхав у натовп: постраждали щонайменше п’ятеро людей / Твіттер Berliner Feuerwehr

Вранці 26 липня у Берліні легковий автомобіль Mercedes на великій швидкості з'їхав з дороги та врізався в натовп людей. У результаті інциденту постраждали щонайменше п’ятеро людей.