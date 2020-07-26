У Берліні автомобіль в'їхав у натовп: постраждали щонайменше п’ятеро людей – фото
Вранці 26 липня у Берліні легковий автомобіль Mercedes на великій швидкості з'їхав з дороги та врізався в натовп людей. У результаті інциденту постраждали щонайменше п’ятеро людей.
У Берліні автомобіль в'їхав у натовп: багато постраждалих
Інцидент трапився приблизно о 7 ранку 26 липня у берлінському Гарденбергплаці, біля залізничного вокзалу, повідомляє AP.
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Автомобіль з’їхав з проїжджої частини та врізався у людей,
– йдеться у повідомленні.
У результат трагічного інциденту постраждали щонайменше п’ять людей. Водночас німецька газета Bild повідомила про сімох потерпілих, троє з яких отримали серйозні травми.
Ймовірні причини інциденту
Місце аварії оточили поліцейські, працюють рятувальники. Водія автомобіля затримали.
Наразі з’ясовують причини інциденту. Проте версію терористичного акту не розглядають. За попередньою інформацією, поліція вважає це нещасним випадком через перевищення швидкості.
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У Берліні автомобіль в'їхав у натовп: постраждали щонайменше п’ятеро людей / Твіттер Berliner Feuerwehr
Автомобіль в’їхав у людей в Берліні: дивіться карту