У німецькому місті Франкфурт під час масштабної вечірки на свіжому повітрі розпочалася бійка. Аби заспокоїти людей довелося викликати поліцію. Зрештою, правоохоронці затримали 39 осіб.

У поліції пояснили, що вечірки просто неба у Франкфурті влаштовують традиційно на вихідні. Щоправда, цього разу все пішло не за планом і ближче до опівночі настрої людей почали ставати агресивними. Про це повідомляє DW.

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Деталі масової бійки

На Оперній площі Франкфурта відпочивали приблизно 3 тисячі людей. Однак вечірка закінчилася масовою бійкою та арештами. Бійка розпочалася біля фонтану на Оперній площі.

Один з учасників вечірки впав на землю і продовжував лежати. Саме це спонукало поліцію втрутитися у конфлікт. Однак знайшлися й ті, хто почав кидати в офіцерів пляшки.

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Загалом правоохоронці затримали 39 людей, ще 5 осіб постраждали.

In der Nacht zum Sonntag kam es laut Polizei bei einer Party am Frankfurter #Opernplatz zu Ausschreitungen: Hunderte Feiernde randalierten, einige bewarfen Polizisten mit Flaschen. 40 Menschen wurden festgenommen. #frankfurt pic.twitter.com/xz9aaQrzT5 — hessenschau (@hessenschau) July 19, 2020

На Оперній площі Франкфурта відпочивали приблизно 3 тисячі людей. Однак вечірка закінчилася масовою бійкою та арештами.