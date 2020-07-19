Вечірка у Франкфурті закінчилася масовою бійкою: п'ятеро постраждалих та 39 затриманих
У німецькому місті Франкфурт під час масштабної вечірки на свіжому повітрі розпочалася бійка. Аби заспокоїти людей довелося викликати поліцію. Зрештою, правоохоронці затримали 39 осіб.
У поліції пояснили, що вечірки просто неба у Франкфурті влаштовують традиційно на вихідні. Щоправда, цього разу все пішло не за планом і ближче до опівночі настрої людей почали ставати агресивними. Про це повідомляє DW.
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Деталі масової бійки
На Оперній площі Франкфурта відпочивали приблизно 3 тисячі людей. Однак вечірка закінчилася масовою бійкою та арештами. Бійка розпочалася біля фонтану на Оперній площі.
Один з учасників вечірки впав на землю і продовжував лежати. Саме це спонукало поліцію втрутитися у конфлікт. Однак знайшлися й ті, хто почав кидати в офіцерів пляшки.
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Загалом правоохоронці затримали 39 людей, ще 5 осіб постраждали.
На Оперній площі Франкфурта відпочивали приблизно 3 тисячі людей. Однак вечірка закінчилася масовою бійкою та арештами.