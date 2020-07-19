У Франції затримали підозрюваного у ймовірному підпалі Нантського собору
Французькі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у можливому підпалі 18 липня Нантського собору. Причина затримання – суперечності у його свідченнях.
Затримали підозрюваного у ймовірному підпалі Нантського собору
У Франції затримали 39-річного мігранта, який працював волонтером в Нантському соборі, в якому 18 липня спалахнула пожежа, повідомляє BFMTV.
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Він відповідав за закриття дверей на ключ у день пожежі. Чоловіка підозрюють у ймовірному підпалі собору. Затримали його для перевірки "суперечностей в його свідченнях".
За словами прокурора, наразі мова йде лише про затримання для перевірки інформації. Тому робити висновки ще рано.
Триває розслідування на науковому та криміналістичному рівні. Зокрема, переглядають відео з камер спостереження, на місці працює техніка та експерти з пожежної безпеки. Фахівці також досліджують інтер'єр собору та особливості електроустановки.
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- Пожежа почалася приблизно о 07:30 за місцевим часом (08:30 за Києвом) 18 липня. Загоряння було неконтрольованим, вогонь швидко поширився будівлею.
- За даними телеканалу BFMTV, вогонь гасили весь день. На місці працювали понад сотня рятувальників. Ліквідувати пожежу вдалося лише ввечері.
- Правоохоронці порушили кримінальну справу. Поліція заявила про можливий підпал церкви. За попередніми даними, підпалили собор могли одразу в кількох місцях.
- Повністю згорів старовинний орган XV століття. Його не вдалося врятувати. Також згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму, а його міцність – порушена.
- На відео з місця події видно дим, що виходить зсередини собору. За словами очевидця пожежі, він прокинувся від гучного биття в дзвони, а коли виглянув у вікно, то побачив собор у вогні.
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