Французские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в возможном поджоге 18 июля Нантского собора. Причина задержания – противоречия в его показаниях.

Затримали підозрюваного у ймовірному підпалі Нантського собору

У Франції затримали 39-річного мігранта, який працював волонтером в Нантському соборі, в якому 18 липня спалахнула пожежа, повідомляє BFMTV.

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Він відповідав за закриття дверей на ключ у день пожежі. Чоловіка підозрюють у ймовірному підпалі собору. Затримали його для перевірки "суперечностей в його свідченнях".

За словами прокурора, наразі мова йде лише про затримання для перевірки інформації. Тому робити висновки ще рано.

Триває розслідування на науковому та криміналістичному рівні. Зокрема, переглядають відео з камер спостереження, на місці працює техніка та експерти з пожежної безпеки. Фахівці також досліджують інтер'єр собору та особливості електроустановки.

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Пожежа почалася приблизно о 07:30 за місцевим часом (08:30 за Києвом) 18 липня. Загоряння було неконтрольованим, вогонь швидко поширився будівлею.

Загоряння було неконтрольованим, вогонь швидко поширився будівлею. За даними телеканалу BFMTV, вогонь гасили весь день. На місці працювали понад сотня рятувальників. Ліквідувати пожежу вдалося лише ввечері.

На місці працювали понад сотня рятувальників. Правоохоронці порушили кримінальну справу . Поліція заявила про можливий підпал церкви. За попередніми даними, підпалили собор могли одразу в кількох місцях.

. Поліція заявила про можливий підпал церкви. За попередніми даними, підпалили собор могли одразу в кількох місцях. Повністю згорів старовинний орган XV століття. Його не вдалося врятувати. Також згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму, а його міцність – порушена.

Його не вдалося врятувати. Також згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму, а його міцність – порушена. На відео з місця події видно дим, що виходить зсередини собору. За словами очевидця пожежі, він прокинувся від гучного биття в дзвони, а коли виглянув у вікно, то побачив собор у вогні.

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