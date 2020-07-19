В немецком городе Франкфурт во время масштабной вечеринки на свежем воздухе началась драка. Чтобы успокоить людей, пришлось вызвать полицию. В конце концов, правоохранители задержали 39 человек.

В полиции пояснили, что вечеринки под открытым небом во Франкфурте традиционно устраивают на выходные. Правда, в этот раз все пошло не по плану и ближе к полуночи настроения людей начали становиться агрессивными. Об этом сообщает DW.

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Детали массовой драки

На Оперной площади Франкфурта отдыхали примерно 3 тысячи человек. Однако вечеринка закончилась массовой дракой и арестами. Драка началась у фонтана на Оперной площади.

Один из участников вечеринки упал на землю и продолжал лежать. Именно это побудило полицию вмешаться в конфликт. Однако нашлись и те, кто начал бросать в офицеров бутылки.

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Всего правоохранители задержали 39 человек, еще 5 человек пострадали.

In der Nacht zum Sonntag kam es laut Polizei bei einer Party am Frankfurter #Opernplatz zu Ausschreitungen: Hunderte Feiernde randalierten, einige bewarfen Polizisten mit Flaschen. 40 Menschen wurden festgenommen. #frankfurt pic.twitter.com/xz9aaQrzT5 — hessenschau (@hessenschau) July 19, 2020

На Оперной площади Франкфурта отдыхали примерно 3 тысячи человек. Однако вечеринка закончилась массовой дракой и арестами.