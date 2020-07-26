На північному заході Німеччини в місті Везель легкомоторний літак TL 96 влетів у житловий будинок. В результаті інциденту загинули 3 людини.

Падіння літака на житловий будинок в Німеччині: що відомо про загиблих

Внаслідок інциденту, за попередніми даними, загинули двоє чоловіків з літака, а також жінка. Про це пише німецьке видання Rheinische Post.

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Загибла мешкала у квартирі, в яку влетів літак. Жінка померла від опіків у кареті швидкої допомоги.

Крім того, ще дві людини отримали поранення, зокрема одна дитина.

Літак упав на житловий будинок у Німеччині (Фото: DPA, Rheinische Post)

Наслідки інциденту

Наразі квартира будинку, в яку врізався літак, є повністю знищеною. Також відомо, що тут сталася пожежа, але її ліквідували.

За словами очевидців, незадовго до аварії літак зіткнувся з повітряною кулею.

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