Самолет протаранил жилой дом в Германии: есть погибшие – фото, видео
На северо-западе Германии в городе Везель легкомоторный самолет TL 96 влетел в жилой дом. В результате инцидента погибли 3 человека.
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В результате инцидента, по предварительным данным, погибли двое мужчин из самолета, а также женщина. Об этом пишет немецкое издание Rheinische Post.
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Погибшая жила в квартире, в которую влетел самолет. Женщина умерла от ожогов в карете скорой помощи.
Кроме того, еще два человека получили ранения, в том числе один ребенок.
Самолет упал на жилой дом в Германии (Фото: DPA, Rheinische Post)
Последствия инцидента
Сейчас квартира дома, в которую врезался самолет, полностью уничтожена. Также известно, что здесь произошел пожар, но его ликвидировали.
По словам очевидцев, незадолго до аварии самолет столкнулся с воздушным шаром.
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