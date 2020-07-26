На северо-западе Германии в городе Везель легкомоторный самолет TL 96 влетел в жилой дом. В результате инцидента погибли 3 человека.

Падение самолета на жилой дом в Германии: что известно о погибших

В результате инцидента, по предварительным данным, погибли двое мужчин из самолета, а также женщина. Об этом пишет немецкое издание Rheinische Post.

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Погибшая жила в квартире, в которую влетел самолет. Женщина умерла от ожогов в карете скорой помощи.

Кроме того, еще два человека получили ранения, в том числе один ребенок.

Самолет упал на жилой дом в Германии (Фото: DPA, Rheinische Post)

Последствия инцидента

Сейчас квартира дома, в которую врезался самолет, полностью уничтожена. Также известно, что здесь произошел пожар, но его ликвидировали.

По словам очевидцев, незадолго до аварии самолет столкнулся с воздушным шаром.

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