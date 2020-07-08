В столице Великобритании Лондоне 20-метровый строительный кран упал на жилые дома. В результате по меньшей мере один человек погиб (ранее его считали пропавшим без вести) и еще 4 человека пострадали. Инцидент случился в обед по местному времени 8 июля в лондонском Боу.

Падение крана на дома в Лондоне: детали

О происшествии сообщил ряд британских СМИ, в частности BBC. По их данным, 20-метровый кран упал на строительную площадку. В то же время он задел два соседних дома. У одного из них обвалилась часть крыши, также серьезно пострадал верхний этаж.

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Кроме того, несколько человек попали в ловушку внутри зданий. Чтобы их деблокировать, привлекли спасателей.

По крайней мере три пожарных команды отправили на место инцидента. Также сюда прибыли несколько бригад "скорой". В то же время пожарная служба задействовала беспилотник, чтобы предоставить аэрофотоснимки для помощи в спасении.

Причина падения крана пока неизвестна.

Смотрите видео с места падения крана в Лондоне

A crane just collapsed on a building site in east London - crashing through a neighbouring house. pic.twitter.com/tZHOgg3P0B — Simon Cullen (@Simon_Cullen) July 8, 2020

Что известно о погибшем и пострадавших

Британские СМИ сообщают, что погибла по меньшей мере одна женщина. Ее тело нашли на втором этаже одного из домов.

Еще 4 человека пострадали. Двух из них доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. Остальным оказали помощь на месте.

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В Лондоне кран упал на жилые дома (Фото взято из соцсетей, PA Media, Gety Images)