20-метровый кран упал на дома в Лондоне: есть жертвы, много пострадавших – видео, фото
В столице Великобритании Лондоне 20-метровый строительный кран упал на жилые дома. В результате по меньшей мере один человек погиб (ранее его считали пропавшим без вести) и еще 4 человека пострадали. Инцидент случился в обед по местному времени 8 июля в лондонском Боу.
Падение крана на дома в Лондоне: детали
О происшествии сообщил ряд британских СМИ, в частности BBC. По их данным, 20-метровый кран упал на строительную площадку. В то же время он задел два соседних дома. У одного из них обвалилась часть крыши, также серьезно пострадал верхний этаж.
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Кроме того, несколько человек попали в ловушку внутри зданий. Чтобы их деблокировать, привлекли спасателей.
По крайней мере три пожарных команды отправили на место инцидента. Также сюда прибыли несколько бригад "скорой". В то же время пожарная служба задействовала беспилотник, чтобы предоставить аэрофотоснимки для помощи в спасении.
Причина падения крана пока неизвестна.
Смотрите видео с места падения крана в Лондоне
Что известно о погибшем и пострадавших
Британские СМИ сообщают, что погибла по меньшей мере одна женщина. Ее тело нашли на втором этаже одного из домов.
Еще 4 человека пострадали. Двух из них доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. Остальным оказали помощь на месте.
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В Лондоне кран упал на жилые дома (Фото взято из соцсетей, PA Media, Gety Images)