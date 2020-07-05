В Кировской области 5 июля рухнуло недостроенное помещение торгового центра. В результате обрушения перекрытия погибли трое рабочих: их буквально раздавили бетонные плиты.

По предварительной информации, один рабочий выжил, его забрали в больницу. О происшествии сообщает РБК.

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Торговый центр это одноэтажное недостроенное здание, на которой велись работы. Произошла трагедия из-за того, что перекрытия торгового центра обрушились.

Площадь обрушений составляет 250 квадратных метров. Три человека были буквально раздавлены плитами, они погибли на месте.



Три человека погибли под завалами



Обвал торгового центра в Зуевке / Фото СУ РФ

На месте работают более 20 спасателей, сообщает местное издание "Свой кировский". Сдать в эксплуатацию торговый центр должны были до осени 2020 года. Строительство велось частной организацией, к ней с обысками уже отправились следователи.

Видео с места обвала торгового центра в Зуевке

Между тем следователи уже возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди.

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