У Кіровській області 5 липня звалилося недобудоване приміщення торгового центру. Внаслідок обвалу перекриття загинули троє робітників: їх буквально розчавили бетонні плити.

За попередньою інформацією, один робітник вижив, його забрали до лікарні. Про надзвичайну подію повідомляє РБК.

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Торговий центр є одноповерховою недобудованою будівлею, на якій велися роботи. Сталася трагедія через те, що перекриття торгового центру обвалилося.

Площа обвалень становить 250 квадратних метрів. Троє людей були буквально розчавлені плитами, вони загинули на місці.



Троє людей загинули під завалами



Обвал торгового центру в Зуївці / Фото СУ РФ

На місці працюють більше 20 рятувальників, повідомляє місцеве видання "Свой кировский". Здати в експлуатацію торговий центр повинні були до осені 2020 року. Будівництво велося приватною організацією, до неї з обшуками вже вирушили слідчі.

Відео з місця обвалу торгового центру у Зуївці

Тим часом слідчі вже порушили кримінальну справу за статтею 216 КК РФ – порушення правил безпеки при веденні будівельних або інших робіт, в результаті якого загинули люди.

Де розташована Зуївка – дивіться карту