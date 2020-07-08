У столиці Великої Британії Лондоні 20-метровий будівельний кран упав на житлові будинки. У результаті щонайменше одна людина загинула (раніше її вважали зниклою безвісти) та ще 4 особи постраждали. Інцидент трапився в обід за місцевим часом 8 липня в лондонському Боу.

Падіння крана на будинки в Лондоні: деталі

Про подію повідомила низка британських ЗМІ, зокрема BBC. За їхніми даними, 20-метровий кран упав на будівельний майданчик. Водночас він зачепив два сусідніх будинки. В одного з них обвалилася частина даху, також серйозно постраждав верхній поверх.

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Крім того, кілька людей потрапили в пастку всередині будівель. Аби їх деблокувати, залучили рятувальників.

Принаймні три пожежних команди відправили на місце інциденту. Також сюди прибули кілька бригад "швидкої". Водночас пожежна служба задіяла безпілотник, щоб надати аерофотознімки для допомоги в порятунку.

Причина падіння крану наразі є невідомою.

Дивіться відео з місця падіння крану в Лондоні

A crane just collapsed on a building site in east London - crashing through a neighbouring house. pic.twitter.com/tZHOgg3P0B — Simon Cullen (@Simon_Cullen) July 8, 2020

Що відомо про загиблого та потерпілих

Британські ЗМІ повідомляють, що загинула щонайменше одна жінка. Її тіло знайшли на другому поверсі одного з будинків.

Ще 4 людини постраждали. Двох із них доправили до лікарні з черепно-мозковими травмами. Решті надали допомогу на місці.

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В Лондоні кран упав на житлові будинки (Фото взято з соцмереж, PA Media, Gety Images)