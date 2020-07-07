У Польщі в місті Погожице поблизу Хшанова (Малопольське воєводство) двоє поляків 4 липня підпалили хостел, в якому жили українці. На щастя, ніхто з заробітчан не постраждав.

Деталі підпалу хостелу з українцями

Хостел підпалили близько обіду 4 липня, а рятувальникам вдалося повністю погасити пожежу лише надранок наступного дня. У хостелі жили 12 людей, більшість з яких – українські заробітчани, повідомляє radiokrakow.pl.

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На щастя, постраждалих внаслідок пожежі немає. Заробітчан вдалося швидко вивести з палаючої будівлі. Водночас вогонь знищив частину речей українців, які ті не встигли забрати з хостелу.

Будівля була не нова. Мешканці втратили частину своїх речей. Власник забезпечив їм місце в іншому готелі,

– розповіла представниця поліції Хшанова Катажина Добковська.

Польські правоохоронці одразу ж знайшли і затримали паліїв. Ними виявилися двоє поляків. Однак чому вони підпалили хостел – наразі невідомо.

У Польщі підпалили хостел, де жили українські заробітчани / фото місцевих ЗМІ