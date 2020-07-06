Ввечері 5 липня у Польщі сталася ДТП за участю двох пасажирських автобусів та мікроавтобуса. У результат аварії постраждали 14 людей, серед них двоє українок.

Неприємний інцидент трапився приблизно о 20:00 5 липня, пише "РБК-Україна" з посиланням на слова директора консульського департаменту МЗС Сергія Погорєльцева.

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У ДТП автобусів у Польщі постраждали українки

На автодорозі між населеними пунктами Рогова та Дзвіжина у Західнопоморському воєводстві зіштовхнулися два рейсові автобуси та мікроавтобус.

За попередньою інформацією консульства України в Гданську, внаслідок ДТП дві українки отримали травми різного ступеня тяжкості,

– зазначив Погорєльцев.

Та додав, що одній із потерпілих надали необхідну допомогу та вже виписали з лікарні. Іншу жінку госпіталізували у місті Колобжег. Загрози її життю немає.

Погорєльцев також розповів, що почесний консул України в місті Щецин сприяв у наданні українкам допомоги. Справа перебуває на контролі дипломатів.

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Деталі аварії

За інформацією місцевих ЗМІ, автобуси не розминулися на дорозі, у результаті чого зіткнулися. Внаслідок ДТП поранення отримали 14 пасажирів.

ДТП у Польщі, в якому постраждали дві українки / Фото Kolobrzeg.naszemiasto.pl

В аварії у Польщі постраждали українки: відео

Поблизу польського Дзвіжина сталася ДТП: дивіться карту