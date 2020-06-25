У Варшаві автобус впав з мосту і розламався, є загиблі та поранені: фото
У столиці Польщі автобус з пасажирами зніс огорожу мосту та впав із висоти близько 5 метрів. У ДТП постраждали понад 20 осіб, одна людина загинула.
В двосекційному автобусі перебувало близько 30 осіб, повідомляє TVN24. Його фактично розламало на дві частини – одна з них залишилась на дорозі.
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Речниця мерії Варшави Кароліна Галецька повідомила на своїй твітер-сторінці, що постраждали – 22 особи, 17 із них доправили до лікарень. Водночас польські ЗМІ пишуть, що серед них – одна дитина. Одна особа загинула.
Автобус розколовся навпіл / Фото PAP
Наразі причини аварії з’ясовують правоохоронці, однак одна з версій – водієві стало погано. Відомо, що транспорт був новим, працював лише з грудня. Робочий час водія також не був перевищений, повідомляє Gazeta.pl.
Автобус впав з мосту у Варшаві / Фото PAP
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Лікарі повідомляють, що щонайменше 6 осіб перебувають у важкому стані. Рятувальну операцію ускладнювало те, що друга частина автобуса залишалась на мосту і могла зсунутись у будь-який момент.