У столиці Польщі автобус з пасажирами зніс огорожу мосту та впав із висоти близько 5 метрів. У ДТП постраждали понад 20 осіб, одна людина загинула.

В двосекційному автобусі перебувало близько 30 осіб, повідомляє TVN24. Його фактично розламало на дві частини – одна з них залишилась на дорозі.

Знайте більше У Дніпрі мікроавтобус з бджолами зіткнувся з вантажівкою: загинув чоловік та хлопчик – відео

Речниця мерії Варшави Кароліна Галецька повідомила на своїй твітер-сторінці, що постраждали – 22 особи, 17 із них доправили до лікарень. Водночас польські ЗМІ пишуть, що серед них – одна дитина. Одна особа загинула.

22 osoby są poszkodowane w wypadku autobusu, z czego 17 osób trafiło do miejskich szpitali - Bielańskiego, Praskiego, na Lindleya i na Solcu, 1 os. do Grodziska Maz.@trzaskowski_ z miejsca zdarzenia udał się do Szpitala Bielańskiego, gdzie trafiła większość poszkodowanych. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) June 25, 2020



Автобус розколовся навпіл / Фото PAP

Наразі причини аварії з’ясовують правоохоронці, однак одна з версій – водієві стало погано. Відомо, що транспорт був новим, працював лише з грудня. Робочий час водія також не був перевищений, повідомляє Gazeta.pl.

Автобус впав з мосту у Варшаві / Фото PAP

Читайте також Легковик зіткнувся з автоцистерною біля Кропивницького: багато загиблих

Лікарі повідомляють, що щонайменше 6 осіб перебувають у важкому стані. Рятувальну операцію ускладнювало те, що друга частина автобуса залишалась на мосту і могла зсунутись у будь-який момент.