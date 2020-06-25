В столице Польши автобус с пассажирами снес ограждение моста и упал с высоты около 5 метров. В ДТП пострадали больше 20 человек, один человек погиб.

В двухсекционном автобусе находилось около 30 человек, сообщает TVN24. Его фактически разломило на две части – одна из них осталась на дороге.

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Представительница мэрии Варшавы Каролина Галецкая сообщила, пострадавших – 22 человека, 17 из них доставили в больницы. В то же время польские СМИ пишут, что среди них – один ребенок. Один человек погиб.

22 osoby są poszkodowane w wypadku autobusu, z czego 17 osób trafiło do miejskich szpitali - Bielańskiego, Praskiego, na Lindleya i na Solcu, 1 os. do Grodziska Maz.@trzaskowski_ z miejsca zdarzenia udał się do Szpitala Bielańskiego, gdzie trafiła większość poszkodowanych. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) June 25, 2020



Автобус раскололся пополам / Фото PAP

Сейчас причины аварии выясняют правоохранители, однако одна из версий – водителю стало плохо. Известно, что транспорт был новым, работал только с декабря. Рабочее время водителя тоже не было превышено, сообщает Gazeta.pl.

Автобус упал с моста в Варшаве / Фото PAP

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Врачи сообщают, что по меньшей мере 6 человек находятся в тяжелом состоянии. Спасательную операцию осложняло то, что вторая часть автобуса оставалась на мосту и могла сдвинуться в любой момент.