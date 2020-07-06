Вечером 5 июля в Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса. В результате аварии пострадали 14 человек, среди них двое украинок.

Неприятный инцидент случился примерно в 20:00 5 июля, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова директора консульского департамента МИД Сергея Погорельцева.

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В ДТП автобусов в Польше пострадали украинки

На автодороге между населенными пунктами Рогова и Дзвижино в Западно-Поморском воеводстве столкнулись два рейсовых автобуса и микроавтобус.

По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП две украинки получили травмы различной степени тяжести,

– отметил Погорельцев.

И добавил, что одной из пострадавших оказали необходимую помощь и уже выписали из больницы. Другую женщину госпитализировали в городе Колобжег. Угрозы ее жизни нет.

Погорельцев также рассказал, что почетный консул Украины в городе Щецин содействовал в оказании украинкам помощи. Дело находится на контроле дипломатов.

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Детали аварии

По информации местных СМИ, автобусы не разминулись на дороге, в результате чего столкнулись. В результате ДТП ранения получили 14 пассажиров.

ДТП в Польше, в котором пострадали две украинки / Фото Kolobrzeg.naszemiasto.pl



В аварии в Польше пострадали украинки: видео

Вблизи польского Дзвижино произошло ДТП: смотрите карту