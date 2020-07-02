В Польше 2 июля произошла авария с участием пассажирского автобуса из Украины, следовавшего из Тернополя в Варшаву. В результате ДТП травмы получили 16 украинцев.

Авария произошла возле города Богуславице Силезского воеводства. Об этом сообщает пресс-центр польской полиции в регионе, а также генконсульство Украины в Польше. Читайте также В Варшаве автобус упал с моста и разломился, есть погибшие и раненые: фото Что известно об обстоятельствах аварии и пострадавших Автобус украинского перевозчика, который вероятно направлялся из Тернополя в Варшаву, столкнулся с двумя грузовиками. После столкновения грузовики загорелись, в одном из них были "опасные вещества".

Всего в автобусе находились около 40 украинцев. Ранения получили по меньшей мере 16 украинцев, из них шесть госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Заместитель министра здравоохранения Польши сообщил, что большинство пострадавших получили переломы, травмы головы и конечностей.

По предварительным данным среди пострадавших детей нет. Раненых доставили в больницы на вертолетах. В то же время людей, которые не нуждаются в медпомощи, временно расселили в гостинице.

Сейчас украинские консулы вместе с местными польскими властями пытаются установить перевозчика. Авария в Польше / Фото TVN24.pl Новость дополняется