Масштабна аварія пасажирського автобуса в Польщі: постраждали українці – фото, відео
У Польщі 2 липня сталася аварія за участю пасажирського автобуса з України, який прямував з Тернополя до Варшави. В результаті ДТП травми отримали 16 українців.
Аварія трапилась поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства. Про це повідомляє пресцентр польської поліції в регіоні, а також генконсульство України в Польщі.
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Що відомо про обставини аварії та постраждалих
- Автобус українського перевізника, який імовірно прямував з Тернополя до Варшави, зіткнувся з двома вантажівками. Після зіткнення вантажівки загорілися, в одній з них були "небезпечні речовини".
- Загалом в автобусі перебували близько 40 українців. Поранення отримали щонайменше 16 українців, з них шістьох госпіталізували. Одна людина перебуває у важкому стані. Загалом, за попередніми даними польських ЗМІ, травми отримали 30 осіб.
- Заступник міністра охорони здоров'я Польщі повідомив, що більшість постраждалих отримали переломи, травми голови та кінцівок.
- За попередніми даними серед постраждалих дітей немає. Поранених доставили до лікарень гелікоптерами. Водночас людей, які не потребують меддопомоги, тимчасово розселили в готелі.
- Наразі українські консули разом із місцевою польською владою намагаються встановити перевізника.
Аварія в Польщі / Фото TVN24.pl
Дивіться відео з місця аварії в Польщі:
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