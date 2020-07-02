У Польщі 2 липня сталася аварія за участю пасажирського автобуса з України, який прямував з Тернополя до Варшави. В результаті ДТП травми отримали 16 українців.

Аварія трапилась поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства. Про це повідомляє пресцентр польської поліції в регіоні, а також генконсульство України в Польщі. Читайте також У Варшаві автобус впав з мосту і розламався, є загиблі та поранені: фото Що відомо про обставини аварії та постраждалих Автобус українського перевізника, який імовірно прямував з Тернополя до Варшави, зіткнувся з двома вантажівками. Після зіткнення вантажівки загорілися, в одній з них були "небезпечні речовини".

Загалом в автобусі перебували близько 40 українців. Поранення отримали щонайменше 16 українців, з них шістьох госпіталізували. Одна людина перебуває у важкому стані. Загалом, за попередніми даними польських ЗМІ, травми отримали 30 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Польщі повідомив, що більшість постраждалих отримали переломи, травми голови та кінцівок.

За попередніми даними серед постраждалих дітей немає. Поранених доставили до лікарень гелікоптерами. Водночас людей, які не потребують меддопомоги, тимчасово розселили в готелі.

Наразі українські консули разом із місцевою польською владою намагаються встановити перевізника. Аварія в Польщі / Фото TVN24.pl Дивіться відео з місця аварії в Польщі: Рятувальники на гелікоптерах евакуювали поранених: дивіться відео