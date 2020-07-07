В Польше в городе Погожице вблизи Хшанова (Малопольское воеводство) двое поляков 4 июля подожгли хостел, в котором жили украинцы. К счастью, никто из заробитчан не пострадал.

Детали поджога хостела с украинцами

Хостел подожгли около обеда 4 июля, а спасателям удалось полностью потушить пожар лишь под утро следующего дня. В хостеле жили 12 человек, большинство из которых – украинские заробитчане, сообщает radiokrakow.pl.

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К счастью, пострадавших в результате пожара нет. Заробитчан удалось быстро вывести из горящего здания. В то же время огонь уничтожил часть вещей украинцев, которые те не успели забрать из хостела.

Здание было не новое. Жители потеряли часть своих вещей. Владелец обеспечил им место в другом отеле,

– рассказала представительница полиции Хшанова Катажина Добковска.

Польские правоохранители сразу же нашли и задержали поджигателей. Ими оказались двое поляков. Однако почему они подожгли хостел – пока неизвестно.

В Польше подожгли хостел, где жили украинские заробитчане / Фото местных СМИ