Напад на інкасаторів у Берліні: багато постраждалих – фото, відео
Невідомі 31 липня здійснили спробу пограбування інкасаторської машини в німецькій столиці. Це сталося поблизу станції метро Германплац у Берліні. Наразі відомо про 11 постраждалих.
Інформацію підтвердили в поліції Берліна, повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.
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Що відомо про пограбування
- Інкасаторський автомобіль банку залишився біля універмагу. Злочинцям вдалося забрати гроші звідти, як з'ясували журналісти.
- Під час нападу четверо грабіжників розпилили сльозогінний газ. За даними рятувальників, в результаті постраждали 11 осіб.
- Наразі на місці проводиться спецоперація. Станція метро закрита.
- Потяги курсують без зупинок, повідомили в берлінському метрополітені.
Дивіться місце інциденту на карті Берліна: