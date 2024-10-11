В КГГА отметили, что инцидент произошел в пятницу около 10:00 на улице Пирогова, 9.

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Нападение на инспектора, которая хотела зафиксировать правонарушение

Так, инспектор по парковке сделала замечание водителю автомобиля Тойота Хайлендер за стоянку возле проезда. Мужчина отказался перепарковаться, поэтому она начала фиксировать транспорт на камеру "АРМ-инспектор" чтобы составить постановление об админнарушении.

Водитель мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке,

– рассказали в КГГА.

На место оперативно вызвана полиция. Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа. Инцидент был зафиксирован на бодикамеру инспектора.

Видео инцидента с водителем и инспектором: смотрите видео

"Призываем правоохранительные органы справедливо рассмотреть поведение водителя автомобиля и принять меры в соответствии с действующим законодательством", – написали в городской администрации.