У КМДА зазначили, що інцидент стався у п'ятницю близько 10:00 на вулиці Пирогова, 9.

Дивіться також Що таке Discord, чому його заблокували в Росії та як використовують на фронті

Напад на інспекторку, яка хотіла зафіксувати правопорушення

Так, інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Тойота Хайлендер за стоянку біля проїзду. Чоловік відмовився перепаркуватися, тому вона почала фіксувати транспорт на камеру "АРМ-інспектор" аби скласти постанову про адмінпорушення.

Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці,

– розповіли у КМДА.

На місце оперативно викликано поліцію. Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група. Інцидент був зафіксований на бодікамеру інспекторки.

Відео інциденту з водієм та інспекторкою: дивіться відео

"Закликаємо правоохоронні органи справедливо розглянути поведінку водія автомобіля та вжити заходів відповідно до чинного законодавства", – написали у міській адміністрації.