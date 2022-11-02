Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Национального института социологических исследований Иван Усс. Он также отметил, что следует напомнить – Россия раньше отвергала тезис о двухполярном мире, но даже Китай дает понять стране-агрессору, что они на разных уровнях.

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Коалиция Ирана и России

По словам Ивана Уса, для Ирана важно понимать, что если они идут с Россией, то они могут оказаться против всего мира – не только против условного коллективного Запада, но и против коллективного Востока.

"Ни Китай, ни Индия не удовлетворены тем, что цены растут. Цены на продовольствие растут, что крайне неприятно для этих двух стран. Цены на нефть растут – это для них также неприятно", – говорит аналитик.

Плюс, по словам Уса, не стоит забывать, что эта коалиция Ирана и России еще может получить в противовес не только страны Запада, но и коалицию Израиля и Саудовской Аравии.

Иран готовит провокации против Ирака и Саудовской Аравии

Саудовская Аравия недавно предупредила США о том, что Иран готовит провокации. И Израиль прямо говорит о том, что договоренность Ирана и России о поставках дронов могла быть построена на получение Ираном определенных ядерных технологий из России.

Иран рискует оказаться в ситуации, когда для многих стран в мире будет принципиальным вопрос уничтожения этой угрозы. И если развал России сегодня обсуждается все чаще, то следующая тема – Иран,

– убежден Иван Усс.

Следует добавить, что в Иране проживает немало азербайджанцев – примерно 25 миллионов, также могут быть вопросы протестных настроений в этой стране.

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По словам специалиста, все это может вылиться в то, что для мира возникнет вопрос не только уничтожения России, но и Ирана.

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Сейчас в мире все очень взаимосвязано, говорит Иван Усс, ведь война у нас с Россией, а из-за роста цен о нас почти весь мир и услышал.

"Если Иран коснется Ирака или Саудовской Аравии, то я сразу в голове провожу параллель со Второй Мировой войной", – говорит он.

Стоит напомнить, что до 6 декабря 1941 года, США вступали в эту войну. Они значительно помогали, но физически не присоединялись.

Иван Усс главный консультант Национального института социологических исследований Но после атаки Японии, союзницы Германии того времени, на Перл-Харбор – США вступают в войну. Если Иран пойдет на шаги против Саудовской Аравии, то не стоит исключать, что это мгновенно сформирует коалицию из многих стран, для которых будет принципиальным уничтожение не только России, но и Ирана.

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