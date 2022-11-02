Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Национального института социологических исследований Иван Усс. Он также отметил, что следует напомнить – Россия раньше отвергала тезис о двухполярном мире, но даже Китай дает понять стране-агрессору, что они на разных уровнях.
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Коалиция Ирана и России
По словам Ивана Уса, для Ирана важно понимать, что если они идут с Россией, то они могут оказаться против всего мира – не только против условного коллективного Запада, но и против коллективного Востока.
"Ни Китай, ни Индия не удовлетворены тем, что цены растут. Цены на продовольствие растут, что крайне неприятно для этих двух стран. Цены на нефть растут – это для них также неприятно", – говорит аналитик.
Плюс, по словам Уса, не стоит забывать, что эта коалиция Ирана и России еще может получить в противовес не только страны Запада, но и коалицию Израиля и Саудовской Аравии.
Иран готовит провокации против Ирака и Саудовской Аравии
Саудовская Аравия недавно предупредила США о том, что Иран готовит провокации. И Израиль прямо говорит о том, что договоренность Ирана и России о поставках дронов могла быть построена на получение Ираном определенных ядерных технологий из России.
Иран рискует оказаться в ситуации, когда для многих стран в мире будет принципиальным вопрос уничтожения этой угрозы. И если развал России сегодня обсуждается все чаще, то следующая тема – Иран,
– убежден Иван Усс.
Следует добавить, что в Иране проживает немало азербайджанцев – примерно 25 миллионов, также могут быть вопросы протестных настроений в этой стране.
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По словам специалиста, все это может вылиться в то, что для мира возникнет вопрос не только уничтожения России, но и Ирана.
Заденет ли Украину возможная агрессия Ирана в арабском мире
Сейчас в мире все очень взаимосвязано, говорит Иван Усс, ведь война у нас с Россией, а из-за роста цен о нас почти весь мир и услышал.
"Если Иран коснется Ирака или Саудовской Аравии, то я сразу в голове провожу параллель со Второй Мировой войной", – говорит он.
Стоит напомнить, что до 6 декабря 1941 года, США вступали в эту войну. Они значительно помогали, но физически не присоединялись.
Но после атаки Японии, союзницы Германии того времени, на Перл-Харбор – США вступают в войну. Если Иран пойдет на шаги против Саудовской Аравии, то не стоит исключать, что это мгновенно сформирует коалицию из многих стран, для которых будет принципиальным уничтожение не только России, но и Ирана.
Кратко о вероятном нападении Ирана на соседние страны
- Вечером 1 ноября Саудовская Аравия заявила, что Иран готовится "в ближайшее время" напасть на нее и Ирак. Этим страна хочет отвлечь внимание населения от антиправительственных протестов.
- Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен картиной угрозы и находится в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с саудитами.
- В США заверили: без колебаний будут действовать в защиту своих интересов и партнеров в регионе.
- Следует вспомнить, что протесты в Иране возникли из-за смерти 22-летней иранской девушки Махсу Амини 17 сентября. Ее полиция задержала из-за неправильного ношения хиджаба.
- Через несколько дней после задержки "полицией морали" девушка скончалась. Официально власти заявили о сердечном приступе, однако активисты отметили, что полиция избила Амини и та умерла от полученных травм. С тех пор в стране продолжаются протесты, на которых женщины остригают волосы и снимают хиджабы.